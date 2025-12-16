Книжные магазины Петербурга теряют покупателей из-за конкуренции с онлайн-площадками

В первом квартале 2026 года выпуск книг в России сократился на 11%

Петербургские книжные магазины сталкиваются с серьёзными вызовами. Как сообщает "Деловой Петербург", растущая конкуренция со стороны онлайн-площадок оттягивает покупателей, а издательствам становится всё труднее выпускать качественную научно-популярную литературу из-за высоких затрат на производство. Общероссийские тенденции также неутешительны: в первом квартале 2026 года выпуск книг сократился на 11%, а продажи экземпляров упали на 18,8%.

Ольга Киселёва, руководитель по стратегическому развитию отдела управления продуктом издательства "МИФ", отмечает, что в первую очередь проседают более уязвимые ниши и небольшие игроки, которым сложнее выдерживать рост издержек. Однако у сильных издателей картина может быть обратной: в МИФе наблюдают рост по отношению к 2025 году, количество наименований вырастет более чем на 20%.

Вадим Чубарь, возглавляющий издательство "Евразия", констатирует снижение покупательского интереса и платёжеспособности. Он подчёркивает, что "умные книжки на туалетной бумаге не покупают". Качественный интеллектуальный товар должен иметь и качественное воплощение, поэтому экономия на полиграфии невозможна. При этом есть фиксированные расходы (оригинал-макет, авторские права), которые одинаковы и для тиража в 100 экземпляров, и для тиража в 10 тысяч.

Особую роль для Петербурга играет туристический поток. Михаил Иванов, совладелец "Подписных изданий", сообщил, что май этого года стал для магазина провальным: посещаемость упала более чем на 20%. Продажи книг в штуках снизились на 10,6% в мае и на 16,6% за первые пять месяцев года. Поскольку июнь также не принёс ожидаемого туристического оживления, ожидается сокращение продаж на 5–7% по итогам года. Иванов сетует, что книжные магазины фактически становятся бесплатными витринами для онлайн-площадок: люди покупают книги дешевле в интернете, а затем приносят их в магазины на автограф-сессии.

Тем не менее Татьяна Щербина, бренд-директор "Буквоеда", видит проблески надежды. Несмотря на сложный старт года, в апреле ситуация начала улучшаться, и впервые за несколько лет петербургские книжные магазины зафиксировали рост посещаемости.

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