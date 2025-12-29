Вместо рилсов: книги, с которыми время пролетает незаметно

Предлагаем вам три книги для чтения в преддверии Международного дня книгодарения.

Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день книгодарения. В Санкт-Петербурге это событие можно отметить в Доме книги. Там 14 и 15 февраля запланирован ряд мероприятий, направленных на популяризацию этого праздника. Однако молодежная редакция Piter.TV уже сейчас предлагает подборку книг, которые скрасят ваши серые холодные будни.

Агата Кристи "Зло под солнцем"

В этом детективном романе знаменитый сыщик Эркюль Пуаро расследует убийство, произошедшее на респектабельном курорте. Это отличная книга как для тех, кто еще не знаком с творчеством великой писательницы детективов, так и для тех, кто всей душой обожает разгадывать ее запутанные истории. Поверьте, финал не оставит вас равнодушными, а сам сюжет впечатляет и затягивает.

Кому подойдет: тем, кто хочет открыть портал в лето: с первой страницы суровая петербургская зима сменяется жарким солнцем и насыщенными приключениями на побережье острова.

Пауло Коэльо "Вероника решает умереть"

Название, конечно, может ввести читателей в ступор, однако, не торопитесь с выводами. В это произведение автор вложил особый смысл, который подталкивает действовать решительно и смело, не боясь столкнуться с общественным мнением. Ведь когда находишься на волоске от смерти, все остальное кажется не таким уж и значимым…

Кому подойдет: тем, кто хочет разрушить воображаемые стены в своей голове и избавиться от страха перед мнением окружающих людей, чтобы начать движение вперед.

Эрих Мария Ремарк "Триумфальная арка"

Великая история о любви, которая вспыхивает вопреки всем обстоятельствам. Классика зарубежной литературы. На страницах романа много атмосферы Парижа, уютных дождливых вечеров и вопросов, которые заставят читателей задуматься о настоящей любви.

Кому подойдет: тем, кто хочет окунуться в мир Франции, любви и научиться ценить моменты "здесь и сейчас", не дожидаясь идеальных условий. А так же любителям делать заметочки с красивыми фразами на страницах книг.

Материал подготовила Дарья Грибкова (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV (Дарья Грибкова)