Госдума приняла закон о десятилетнем сроке давности по спорам о приватизации недвижимости

Новые правила увеличивают срок исковой давности с трех до десяти лет. Если с момента приватизации прошло больше времени, суд не будет рассматривать дело. Исключения составляют антикоррупционные дела, связанные с экстремизмом и иностранными инвестициями в стратегические общества.

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий предельные сроки исковой давности по делам об оспаривании приватизации государственного или муниципального имущества, включая недвижимость. Закон был внесен в парламент правительством.

По действующему законодательству в спорах о приватизации применяется общий срок исковой давности — три года после выявления нарушения. Новый закон вносит изменения в статью 217 Гражданского кодекса и увеличивает его до десяти лет. В случаях, когда десятилетний срок превышен, суд не будет рассматривать дело.

Согласно принятому закону, есть исключения, на которые срок давности не распространяется. Это антикоррупционные дела, дела, связанные с антиэкстремистским и антитеррористическим законодательством, а также иностранные инвестиции в стратегические общества.

По мнению авторов закона, он дает гарантии собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия долгие годы, и защищает добросовестных приобретателей имущества.

