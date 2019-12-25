ВЦИОМ: россияне прочитали в среднем девять книг за год

Социологи сочли, что в стране чтение сохраняет за собой значение как индивидуальная практика, а также как важный элемент культурной среды.

Россияне прочитали или прослушали в среднем девять книг за 2025 год. К такому результату совместно пришли специалисты Аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества "Знание" по результатам социологического опроса населения. Порядка 38 процентов респондентов считают для себя важным элементом, чтобы их партнер или супруг увлекался чтением и был начитанным человеком. Особенно высока значимость такого фактора среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, россиян с высшим образованием и граждан в возрасте 25-34 лет.

Результаты исследования показали, что чтение остается самым распространенным форматом просвещения у россиян. В 2025 году 62% опрошенных прочитали или прослушали хотя бы одну книгу. В среднем каждый читающий россиянин за год прочитал или прослушал девять книг. сообщение от ВЦИОМ

Наиболее высокие показатели чтения зафиксированы среди местного населения в российской столице и Санкт-Петербурге. Там жители читают в среднем по 13 книг ежегодно. Уточняется, что среди опрошенных граждан с высшим образованием - речь идет о показателе в 11 книг. Исследование выявило группу наиболее активных читателей. Порядка семи процентов граждан прочитали за год 30 книг и более, а еще около четыре процентов опрошенных - 50 книг и более. Два процента респондентов уточнили, что за год прочитали более сотни книг. Чаще всего россияне читали или слушали книги для собственного удовольствия и отдыха (49 процентов). Социологи отметили, что более трети решились на такой процесс в целях саморазвития и расширения кругозора (36 процентов), еще десять процентов - для работы или учебы. В просветительских целях чаще всего читают мужчины и родители с детьми дошкольного и школьного возраста.

