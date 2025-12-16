На Арсенальной набережной продолжается обновление спуска

К сегодняшнему дню выполнено 10% от запланированного объема работ.

В Калининском районе Петербурга обновляют спуск на Арсенальную набережную. Она давно стала любимым маршрутом для туристов, бегунов и велосипедистов.

Сотрудники ГБУ "Мостотрест" уложили в проектное положение гранитные плиты. К сегодняшнему дню выполнено 10% от запланированного объема работ, который составит порядка 80 квадратных метров. На 50% сделано локальное устройство в проектное положение гранитных ступеней спуска. Наполовину восстановлена расшивка швов.

Радом с набережной находятся памятник В. И. Ленину, здание вокзала с богатой историей и уютные скверы.

Обновление спуска сделает это пространство еще более привлекательным для летних стоянок катеров и прогулок в самобытной атмосфере индустриального и исторического центра. Пресс-служба "Мостотреста"

Ранее мы рассказывали о том, что участок Ленинского проспекта в Петербурге привели в порядок.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"