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На Арсенальной набережной продолжается обновление спуска
Сегодня, 17:14
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На Арсенальной набережной продолжается обновление спуска

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К сегодняшнему дню выполнено 10% от запланированного объема работ.

В Калининском районе Петербурга обновляют спуск на Арсенальную набережную. Она давно стала любимым маршрутом для туристов, бегунов и велосипедистов. 

Сотрудники ГБУ "Мостотрест" уложили в проектное положение гранитные плиты. К сегодняшнему дню выполнено 10% от запланированного объема работ, который составит порядка 80 квадратных метров. На 50% сделано локальное устройство в проектное положение гранитных ступеней спуска. Наполовину восстановлена расшивка швов. 

Радом с набережной находятся памятник В. И. Ленину, здание вокзала с богатой историей и уютные скверы. 

Обновление спуска сделает это пространство еще более привлекательным для летних стоянок катеров и прогулок в самобытной атмосфере индустриального и исторического центра. 

Пресс-служба "Мостотреста"

Ранее мы рассказывали о том, что участок Ленинского проспекта в Петербурге привели в порядок. 

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест" 

Теги: арсенальная набережная, мостотрест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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