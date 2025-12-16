В Петербурге запустили сервис "Причал на час" для аренды мест у городских спусков

Сейчас сервис запущен в тестовом режиме.

В Петербурге начал работу новый цифровой сервис краткосрочной аренды причалов, получивший название "Причал на час". Теперь владельцы маломерных судов могут резервировать места на городских спусках через удобную систему онлайн-бронирования.

Разработчиком платформы выступил "Мостотрест". Как сообщает официальный Telegram-канал организации, весь процесс – от выбора даты и времени до внесения оплаты – происходит полностью на сайте ведомства в режиме реального времени, исключая необходимость личного посещения или звонков.

Сейчас сервис запущен в тестовом режиме. Для пользователей доступен один спуск, расположенный у дома №17 на набережной Мойки, напротив Конюшенного двора. Однако в ближайшее время к системе планируется подключить и другие городские причалы. Срок аренды составляет один час.

Ранее мы сообщили о том, что ремонтные работы ограничат движение по Дворцовой набережной с 10 апреля.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга