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В Петербурге запустили сервис "Причал на час" для аренды мест у городских спусков
Сегодня, 15:49
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В Петербурге запустили сервис "Причал на час" для аренды мест у городских спусков

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Сейчас сервис запущен в тестовом режиме.

В Петербурге начал работу новый цифровой сервис краткосрочной аренды причалов, получивший название "Причал на час". Теперь владельцы маломерных судов могут резервировать места на городских спусках через удобную систему онлайн-бронирования.

Разработчиком платформы выступил "Мостотрест". Как сообщает официальный Telegram-канал организации, весь процесс – от выбора даты и времени до внесения оплаты – происходит полностью на сайте ведомства в режиме реального времени, исключая необходимость личного посещения или звонков.

Сейчас сервис запущен в тестовом режиме. Для пользователей доступен один спуск, расположенный у дома №17 на набережной Мойки, напротив Конюшенного двора. Однако в ближайшее время к системе планируется подключить и другие городские причалы. Срок  аренды составляет один час.

Ранее мы сообщили о том, что ремонтные работы ограничат движение по Дворцовой набережной с 10 апреля.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга 

Теги: мостотрест, санкт-петербуг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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