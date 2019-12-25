На Литейном мосту завершили самый сложный этап ремонта дорожного покрытия

Главная сложность заключалась в уникальных характеристиках конструкции и строгом графике навигации.

В Петербурге продолжается капитальный ремонт Литейного моста. Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", специалисты успешно закончили наиболее сложную часть работ – замену асфальта на разводном пролете.

Главная сложность заключалась в уникальных характеристиках конструкции и строгом графике навигации. У Литейного моста самое большое разводное крыло не только в России, но и в мире. Его вес составляет 3300 тонн, при длине 55 метров и ширине 35 метров.

Помимо технологических особенностей, существуют и организационные – даже во время ремонта мост продолжает разводиться каждую ночь, и график работ необходимо соблюдать с точностью до минуты. пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

За одну неделю рабочие демонтировали старое покрытие площадью 2150 квадратных метров в зоне трамвайных путей. Перед укладкой нового литого асфальтобетона на очищенную плиту нанесли слой специальной гидроизоляции.

Следующим шагом станет проверка работы датчиков переправы. По словам специалистов "Мостотреста", оценить состояние обновленного разводного механизма можно будет только непосредственно во время ночной разводки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустили сервис "Причал на час" для аренды мест у городских спусков.

Фото: Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"