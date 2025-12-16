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Участок Ленинского проспекта в Петербурге привели в порядок
Сегодня, 17:26
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Участок Ленинского проспекта в Петербурге привели в порядок

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Работы производили без перекрытия движения для автомобилистов.

Сотрудники ГБУ "Юго-западное" в Петербурге привели в порядок протяженный отрезок Ленинского проспекта – свыше 840 квадратных метров. Работы производили без перекрытия движения для автомобилистов, сообщили в городском комитете по благоустройству. 

Ремонт выполнили по технологии большой дорожной "карты". Такой метод позволяет добиться высокого качества и существенно продлевает срок службы полотна. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге приведут в нормативное состояние дороги, ведущие к местам летнего отдыха. Работы включат в себя не только обновление асфальтобетонного покрытия, но и ремонт тротуаров. Речь идет о Бухарестской улице и Петергофском шоссе. 

Фото: комитет по благоустройству Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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