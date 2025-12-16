В Петербурге обновят дороги, ведущие к местам летнего отдыха

Работы включат в себя не только обновление асфальтобетонного покрытия, но и ремонт тротуаров.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Петербурге планируется отремонтировать дороги, которые ведут к популярным местам летнего отдыха. Об этом рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры 4 июня.

Речь идет о Бухарестской улице, где расположены парк Интернационалистов, парк Дружбы и сквер Спасателей, а также о Петергофском шоссе с Полежаевским парком, Южно-Приморским парком и парком "Новознаменка". Работы включат в себя не только обновление асфальтобетонного покрытия, но и ремонт тротуаров.

Ранее на Piter.TV: на Рощинском шоссе обновят более 100 тыс. квадратных метров покрытия.

Фото: пресс-служба КРТИ