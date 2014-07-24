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На Выборгском шоссе завершается ремонт трамвайных путей
Сегодня, 15:14
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На Выборгском шоссе завершается ремонт трамвайных путей

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Уже закончены демонтаж устаревших путей и устройство основания из щебня.

На Выборгском шоссе в Петербурге завершается обновление трамвайных путей. В нормативное состояние приводят полотно протяженностью свыше 7 километров одиночного пути, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Уже закончены демонтаж устаревших путей и устройство основания из щебня. В настоящее время продолжается раскладка современной рельсошпальной решетки. При ремонте используют железобетонные шпалы, обладающие устойчивостью к воздействию окружающей среды, и рельсы повышенной прочности.

Ведомство напомнило, что в прошлом году провели масштабную модернизацию трамвайных путей на проспекте Энгельса.

Ранее мы рассказывали о том, что на Литейном мосту завершили самый сложный этап ремонта дорожного покрытия. 

Фото: пресс-служба КРТИ 

Теги: выборгское шоссе, крти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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