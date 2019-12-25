В Петербурге заключили 12 госконтрактов общей на ремонт дорог стоимостью около 29 млрд рублей

Основные средства направлены на поэтапную реконструкцию улиц в северных и южных районах города.

В Петербурге реализуется масштабный ремонт дорожной сети в рамках 12 государственных контрактов общей стоимостью около 29 млрд рублей. Об этом сообщили "Деловому Петербургу" в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Стоит отметить, что 8 соглашений были заключены в 2026 году, остальные подписаны ранее, но работы выполняются в текущем сезоне. Основные средства направлены на поэтапную реконструкцию улиц в северных и южных районах города. Стоимость каждого из восьми крупных лотов составляет примерно 3,6 млрд рублей.

Практически все тендеры проходили безальтернативно — на каждый подавалась только одна заявка. В северной части города работы традиционно выполняет АО "ВАД". На юге с конца 2024 года доминирующее положение укрепило АО "ПО "Возрождение"", потеснив ООО "СК "Орион плюс"". Кроме того, один из контрактов продолжает исполнять АО "АБЗ–Дорстрой". По данным ведомства, новые закупки на проведение дорожного ремонта в ближайшее время не планируются.

Ранее мы сообщили о том, что на Большом проспекте В. О. ремонтируют участок от 1-й до 23-й линии.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)