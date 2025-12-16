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На Большом проспекте В. О. ремонтируют участок от 1-й до 23-й линии
Сегодня, 15:13
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На Большом проспекте В. О. ремонтируют участок от 1-й до 23-й линии

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Планируется укладка свыше 25 тыс. квадратных метров покрытия.

На Васильевском острове в Петербурге в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается ремонт Большого проспекта от 1-й до 23-й линии. Об этом рассказали 16 июня в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время специалисты проводят ремонт тротуаров. Планируется укладка свыше 25 тыс. квадратных метров покрытия.

Ранее мы сообщили о том, что в мае в Петербурге дорожники устранили дефекты покрытий на площади около 100 тыс. квадратных метров. Бригады укладывают свежее полотно "картами", ремонтируя небольшие локальные участки и крупные объекты. 

Каждое место требует полноценного цикла подготовки. К примеру, в районе Торфяной дороги подготовлены и заасфальтированы 23 "карты" на площади 758 квадратных метров.

Фото: пресс-служба КРТИ 

Теги: васильевский остров, крти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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