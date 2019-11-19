Дожди не оставят Петербург 17, 18 и 19 августа

В среду, 19 августа, характер погоды изменится. Утром и днём в отдельных районах пройдут сильные дожди.

В Северной столице началась рабочая неделя с дождливой погоды. По прогнозам синоптиков Северо-Западного УГМС, кратковременные осадки, которые пошли с понедельника, к середине недели заметно усилятся.

В понедельник и вторник погода будет облачной с редкими прояснениями. Ночные температуры составят +14…+16 градусов, а днём воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер ожидается западный и юго-западный.

Из-за смены ветра на северный и северо-западный заметно похолодает: днём столбики термометров покажут всего +17…+19 градусов.