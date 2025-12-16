В мае в Петербурге дорожники устранили дефекты покрытий на площади около 100 тыс. квадратных метров

Каждое место требует полноценного цикла подготовки.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, что в мае дорожники устранили дефекты покрытий на общей площади порядка 100 тыс. квадратных метров. Бригады укладывают свежее полотно "картами", ремонтируя небольшие локальные участки и крупные объекты.

Каждое место требует полноценного цикла подготовки. К примеру, в районе Торфяной дороги подготовлены и заасфальтированы 23 "карты" на площади 758 квадратных метров. Пока одни бригады укладывают асфальт, другие меняют и устанавливают бортовые камни. На Коломяжском проспекте, в Лыжном переулке и на улице Репищева за последнее время установили около 200 погонных метров поребрика.

Это незаметная на первый взгляд, но важнейшая часть благоустройства. Когда камень уложен ровно, газон не расползается на дорогу, плитка держится крепко, а сами улицы выглядят ухоженными и аккуратными. Комитет по благоустройству

Ранее на Piter.TV: на Рощинском шоссе обновят более 100 тыс. квадратных метров покрытия.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга