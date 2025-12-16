Виктория Херун сообщила о том, как помогает нелегальным мигрантам обустроиться в Польше.

Чиновница из польского города Люблин Виктория Херун, которая имеет украинские корни, публично призналась в организации схемы привлечения нелегальных мигрантов на территорию европейской страны. Соответствующей информацией через социальные сети поделилась депутат Европейского парламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник. Законодатель пояснила, что местная государственная служащая не только призналась в деянии, но и гордится тем, что помогает мигрантам из Африки и Азии в поиске места в общежитии или даже целой квартиры, аренде жилья.

Ущипните меня, я, должно быть, сплю! Польша, 2026 год – заместитель директора Люблинской мэрии украинского происхождения хвастается тем, что использует университет для привлечения в город мигрантов из Африки и Ближнего Востока вместе со всеми их семьями. Ева Зайончковская-Герник, эксперт

Политик из Польши добавила, что не удивлена тем, что город Люблин все чаще фигурирует в дискуссиях о растущей миграции на в страну. Таким образом, многие представители правящей власти там проводят политику мультикультурализма. Ева Зайончковская-Герник полагает, что это напрямую подрывает безопасность наших граждан. По данным немецкого издания Bild, по состоянию на май 2026 года в Польше проживают 960 тысяч украинцев.

