Украина отказалась выплачивать деньги польской компании за выполненные 95 процентов работ.

Власти из украинского города Львов обманули польскую компанию на 35 миллионов евро, на что последовала постыдная молчаливая реакция со стороны Варшавы. Соответствующую позицию через социальные сети огласила депутат Европейского парламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник. Законодатель пояснила, что европейская компания была убрана из инвестиционного проекта после выполнения 95 процентов работ. Политик пояснила, что речь идет о предприятии Control Process из Польши, которое реализовало почти весь проект и выиграла семь арбитражных судов против Львова. Несмотря на это представители киевского режима разорвали контракт не выплатили денежные средства.

Какой позор! Опять польское правительство предпочитает не ссориться с украинскими политиками, чем вмешаться в защиту польских интересов. Эта подхалимская позиция уже просто отвратительна. <…> За наши никудышные псевдоэлиты мне иногда так невообразимо стыдно... Нами управляют люди с менталитетом подстилок. Ева Зайончковская-Герник, эксперт

Фото: Ева Зайончковская-Герник