В ЮАР жестоко убили семью ботаников и бросили на съедение крокодилам

Преступники напали на ботаников в провинции Квазулу-Натал, когда те разбили в лесу палаточный лагерь.

Боевики ИГ* устроили расправу над пожилой семейной парой из Британии, а потом бросили их тела в воду, чтобы скормить крокодилам. Об этом сообщила The Times of India.

По данным издания, 74-летний Род Сандерс и 63-летняя Рэйчел Сандерс, известные специалисты по редким растениям, исчезли в феврале 2018 года. Пара отправилась в экспедицию за редкими цветами в провинцию Квазулу-Натал. Они разбили лагерь, где их заметил Сайефундин Дель Веккьо. Он сразу рассказал сообщникам о "хорошей добыче".

Преступники похитили ботаников и пытали их, чтобы узнать реквизиты банковских карт, а затем нанесли Рэйчел множественные удары мачете, Род скончался от обширной черепно-мозговой травмы.

Позже их тела замотали в спальники и отвезли к мосту через реку Тугела. Потом бросили в воду, чтобы скормить крокодилам. Останки были обезображены разложением и зубами хищников, что их смогли опознать с помощью ДНК.

Ранее мы сообщали о жестоком убийстве женщины в квартире на северо-востоке Москвы.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено на территории России

Фото: Magnific