Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Женщину жестоко убили в квартире на северо-востоке Москвы. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной прокуратуры. Руководитель столичной пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова уточнила, что тело погибшей 1971 года рождения найдено в помещении жилого здания, расположенного по улице Советской Армии. На теле жертвы выявлены ножевые ранения в области спины и шеи. Сотрудники полиции нашли на лестничной клетке подъезда следы, напоминающие кровь.

На месте координирует работу правоохранительных органов первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин. пресс-служба прокуратуры Москвы

По факту обнаружения тела ведется организована проверка, ход и результаты которой контролирует региональная прокуратура. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (за убийство).

Прокуратура начала проверку после инцидента со взлётом самолёта в Пулково.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы