Прокуратура начала проверку после инцидента со взлётом самолёта в Пулково

Сообщается, что ни один из пассажиров в результате происшествия не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура прибыла в аэропорт Пулково: сотрудники ведомства начали проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов после инцидента, который произошёл утром 13 января. Об этом сообщила пресс-служба СЗТП.

Напомним, что воздушное судно должно было выполнять рейс Петербург-Мурманск, но не смогло взлететь из-за сильного ветра. Самолёт снесло со взлётно-посадочной полосы, он проскользил по рулежной дорожке. Решением экипажа пассажиров вернули на аэровокзал.

В прокуратуре отметили, что пассажиры не пострадали. Они вылетят в Мурманск на другом самолёте.

Фото и видео: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры