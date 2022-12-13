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Прокуратура начала проверку после инцидента со взлётом самолёта в Пулково

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Сообщается, что ни один из пассажиров в результате происшествия не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура прибыла в аэропорт Пулково: сотрудники ведомства начали проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов после инцидента, который произошёл утром 13 января. Об этом сообщила пресс-служба СЗТП.

Напомним, что воздушное судно должно было выполнять рейс Петербург-Мурманск, но не смогло взлететь из-за сильного ветра. Самолёт снесло со взлётно-посадочной полосы, он проскользил по рулежной дорожке. Решением экипажа пассажиров вернули на аэровокзал.

В прокуратуре отметили, что пассажиры не пострадали. Они вылетят в Мурманск на другом самолёте. 

Фото и видео: Пресс-служба  Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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