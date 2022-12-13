Самолёт в Пулково выехал за взлётную полосу и не смог взлететь

Воздушное судно должно было проследовать по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск. Вылет отменили.

В пятницу, 13 января, самолёт авиакомпании "Россия" в аэропорту Пулково съехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлёта. Об этом сообщил "Мегаполис".

Источник портала утверждает, что билеты на рейс SU-6343 "Санкт-Петербург - Мурманск" продавала компания "Аэрофлот". После инцидента вылет отменили, пассажиров перенаправили обратно на аэровокзал.

Представители авиаперевозчика отказываются от комментариев по ситуации. Пока непонятно, задержат ли рейс или окончательно перенесут.

Ранее мы сообщили о том, что более 10 самолетов не смогли сесть в Пулково из-за погодных условий 13 декабря.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер