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Более 10 самолетов не смогли сесть в Пулково из-за погодных условий 13 декабря
Сегодня, 10:11
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Более 10 самолетов не смогли сесть в Пулково из-за погодных условий 13 декабря

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Причиной перенаправления воздушных суден на другие аэродромы стал боковой ветер.

Утром пятницы, 13 января, более 10 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Пулково, были направлены на запасные аэродромы из-за сложной метеорологической обстановки.  Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Посадка в Пулково некоторых воздушных судов не состоялась в связи с тем, что порывы бокового ветра превысили значения, допустимые по техническим характеристикам самолетов. 

Решение о посадке принимаются экипажами самолетов. Петербургский аэропорт продолжат работать в штатном режиме"

Ранее мы сообщили о том, что в конце января из Дубая в Петербург запустят дополнительные рейсы.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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