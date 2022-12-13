Более 10 самолетов не смогли сесть в Пулково из-за погодных условий 13 декабря

Причиной перенаправления воздушных суден на другие аэродромы стал боковой ветер.

Утром пятницы, 13 января, более 10 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропорту Пулково, были направлены на запасные аэродромы из-за сложной метеорологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Посадка в Пулково некоторых воздушных судов не состоялась в связи с тем, что порывы бокового ветра превысили значения, допустимые по техническим характеристикам самолетов.

Решение о посадке принимаются экипажами самолетов. Петербургский аэропорт продолжат работать в штатном режиме"

Ранее мы сообщили о том, что в конце января из Дубая в Петербург запустят дополнительные рейсы.

Фото: Piter.TV