В конце января из Дубая в Петербург запустят дополнительные рейсы

Авиасообщение будет осуществлять компания Flydubai.

В конце января авиаперевозчик Flydubai обеспечит дополнительные рейсы между Петербургом и Дубаем. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

Каждую неделю в петербургский аэропорт Пулково буду прибывать по 18 самолетов из Дубая. Flydubai станет третьим перевозчиком, который осуществляет авиасообщение между Северной столицей и крупнейшим городом ОАЭ.

Также представители уточнили, что Flydubai может предложит пассажирам рейсы с обширной географией. Таким образом, через Дубай можно будет добраться до других стран.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиры рейса Ташкент-Петербург остались без багажа.

Фото: Piter.TV