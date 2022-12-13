В конце января из Дубая в Петербург запустят дополнительные рейсы

В конце января авиаперевозчик Flydubai обеспечит дополнительные рейсы между Петербургом и Дубаем. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.
Каждую неделю в петербургский аэропорт Пулково буду прибывать по 18 самолетов из Дубая. Flydubai станет третьим перевозчиком, который осуществляет авиасообщение между Северной столицей и крупнейшим городом ОАЭ.
Также представители уточнили, что Flydubai может предложит пассажирам рейсы с обширной географией. Таким образом, через Дубай можно будет добраться до других стран.
Ранее мы сообщили о том, что пассажиры рейса Ташкент-Петербург остались без багажа.
Фото: Piter.TV
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