Пассажиры рейса Ташкент-Петербург остались без багажа

В авиакомпании отказались от комментариев.

Приземлившейся вечером воскресенья, 8 января, самолёт в аэропорту Пулково не смог выдать пассажирам багаж. Как сообщается в соцсетях, рейс UT-832 прилетел из Ташкента. После выхода из самолёта люди так и не получили свои чемоданы.

Автор поста подчеркнула, что пассажиры начали массово писать заявления на авиакомпанию прямо в воздушной гавани. В самой организации отказались комментировать ситуацию, пообещав связаться с владельцами багажа при его обнаружении.

На сайте Пулково добавили, что большая часть авиакомпаний доставляют не прибывший вовремя багаж по месту проживания пассажира к определённому времени.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Мария Соколова)