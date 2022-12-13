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Пассажиры рейса Ташкент-Петербург остались без багажа
Сегодня, 10:11
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Пассажиры рейса Ташкент-Петербург остались без багажа

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В авиакомпании отказались от комментариев.

Приземлившейся вечером воскресенья, 8 января, самолёт в аэропорту Пулково не смог выдать пассажирам багаж. Как сообщается в соцсетях, рейс UT-832 прилетел из Ташкента. После выхода из самолёта люди так и не получили свои чемоданы. 

Автор поста подчеркнула, что пассажиры начали массово писать заявления на авиакомпанию прямо в воздушной гавани. В самой организации отказались комментировать ситуацию, пообещав связаться с владельцами багажа при его обнаружении. 

На сайте Пулково добавили, что большая часть авиакомпаний доставляют не прибывший вовремя багаж по месту проживания пассажира к определённому времени. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Мария Соколова)

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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