В целях защиты прав потерпевшего был принят комплекс мер реагирования.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщило надзорное ведомство 26 ноября.

Ребенок с инвалидностью нуждается в приеме определенного препарата по медицинским показаниям. Однако пациента не обеспечили льготным медикаментом своевременно – рецепт находился на отсроченном обслуживании.

В целях защиты прав потерпевшего был принят комплекс мер реагирования. В результате несовершеннолетний получает необходимое лекарство.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре общество с ограниченной ответственностью погасило долг по зарплате в 9 млн рублей в Петербурге. Средства ожидали 103 сотрудника.

Фото: Piter.TV