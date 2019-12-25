Ранее заседание было запланировано на 26 ноября, но его перенесли.

Канский городской суд начнет рассматривать дело уголовное дело серийного маньяка Кегашбека Орунбаева в четверг, 16 декабря. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились представители объединенной пресс-службе судов российского региона. Известно, что подозреваемый этапирован в Красноярский край в связи с признанием в совершении еще одного убийства женщины в Канске в 1997 году. Речь идет о четвертой жертве злоумышленника. В общей сложности на счету маньяка указана смерть девяти человек в разных регионах Сибири. Ранее суд должен был пройти 26 ноября, но заседание было перенесено.

Канский городской суд начнет рассматривать дело Орунбаева 16 декабря. пресс-служба судебной инстанции

Орунбаев летом 1997 года, отбывая наказание в колонии-поселении в поселке Курдояки Нижнеингашского района, оказался в Канске. Государственное обвинение полагает, что там мужчина напал на 35-летнюю женщину. Фигурант расследования изнасиловал и убил россиянку. На тот момент преступление не было раскрыто. Дополнительно мужчину подозревают в совершении других убийств в районе Канска в то время.

Напомним, что Верховный суд Бурятии в 2013 году приговорил Орунбаева к пожизненному сроку заключения. Мужчина отбывает наказание в колонии "Черный дельфин". Свое прозвище, а именно "иволгинский потрошитель", преступник получил из-за того, что совершил часть своих преступлений в одноименном районе Бурятии.

ДНК не подтвердила, что орский маньяк живет в Магадане.

Фото: Piter.tv