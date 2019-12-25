Усольцевы в день исчезновения рассматривали два разных маршрута похода

В СК РФ по Красноярскому краю уточнили, что нет точного маршрута, по которому семья отправилась в поход.

Супруги Усольцевы рассматривали два разных направления для похода в день исчезновения. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетов. Она пояснила, что Ирина хотела пойти на Камень желаний, а Сергей - на скалу Буратинка. При этом на текущий момент точных сведений о маршруте пары у специалистов нет.

Камень желаний по пути к скале Мальвинка, Буратинка в другом направлении. Это два разных направления Яна Сырымбетова, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону

Напомним, что семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) пропала в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Туристы ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись обратно. Последние масштабные поиски россиян проводились в июне-июле 2026 года. Сейчас следствие изучают в качестве приоритетной версию несчастного случая, но при этом они не исключают криминал.

Друг Усольцевых назвал новую версию о местонахождении пропавшей семьи.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева