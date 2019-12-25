Друг Усольцевых назвал новую версию о местонахождении пропавшей семьи

Исследователь больше года ведет расследование исчезновения супругов и их маленькой дочери.

Тела семьи Усольцевых, которая пропала больше года назад в тайге Красноярского края, могут находиться на Кутурчинском Белогорье. Версию о местонахождении останков озвучил в беседе с aif.ru друг супругов, исследователь Валентин Дегтерев.

Он сообщил, что планирует собрать экспедицию в это место, чтобы проверить свою версию.

Если сейчас туда не выехать и не проверить, то скоро все засыпет снегом, а в следующем году уже бесполезно эту тему поднимать будет, тайга все перемелет. Валентин Дегтерев, исследователь

Друг Усольцевых рассказал, что хочет обследовать места, на фото которых он ранее разглядел следы крови и силуэт человеческого тела.

Ирина и Сергей Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года после того, как отправились в поход в Партизанский район Красноярского края. По одной из версий, супруги и их маленькая дочь могли отравиться амброзией. Также семья Усольцевых может находиться в США.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева