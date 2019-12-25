Активность медведей помешала провести часть мероприятий по поиску семьи Усольцевых

Григорий Сергеев объяснил, в каких условиях проводятся поиски россиян в Красноярском крае.

Часть запланированных мероприятий по поиску пропавшей на территории Красноярского края семьи Усольцевых не состоялась из-за чрезмерной активности местных медведей, однако по-прежнему продолжается системная работа в данном направлении. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Сейчас в связи с такой чрезмерной активностью медведей многие процедуры, которые там планировались, не произошли. Однако при этом системная работа все равно продолжается. Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"

Эксперт добавил, что с наступлением холодов в регионе условия поиска людей в горной местности осложнились. В "ЛизеАлерт" пояснили, что ситуация с обнаружением новых следов пропавших туристов остается крайне трудной.

Сын Ирины Усольцевой не собирается признавать свою семью погибшей.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева