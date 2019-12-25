Активность медведей помешала провести часть мероприятий по поиску семьи Усольцевых

Часть запланированных мероприятий по поиску пропавшей на территории Красноярского края семьи Усольцевых не состоялась из-за чрезмерной активности местных медведей, однако по-прежнему продолжается системная работа в данном направлении. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
Сейчас в связи с такой чрезмерной активностью медведей многие процедуры, которые там планировались, не произошли. Однако при этом системная работа все равно продолжается.
Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Эксперт добавил, что с наступлением холодов в регионе условия поиска людей в горной местности осложнились. В "ЛизеАлерт" пояснили, что ситуация с обнаружением новых следов пропавших туристов остается крайне трудной.
Сын Ирины Усольцевой не собирается признавать свою семью погибшей.
Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева
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