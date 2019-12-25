Даниил Баталов не думает сейчас о вступлении в наследство.

Сын Ирины Усольцевой не собирается признавать свою семью погибшей. Соответствующее заявление родственник пропавшей семьи сделал в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". Даниил Баталов, объяснил, что верит в версию о побеге и надеется, что его мать вместе вместе с мужем и дочерью живы. Ранее их местонахождение оперативные службы не смогли установить. Пара вместе с ребенком пропала в красноярской тайге осенью 2025 года. Однако сын Ирины Усольцевой все еще не собирается обращаться в суд для признания своей семьи погибшей.

Согласно федеральному законодательству, после истечения полугода с момента пропажи человека в ситуациях, прямо угрожавших его жизни, родственники имеют право обратиться в суд и признать пропавшего умершим. Затем они вступят в право наследования.

Я про наследство пока даже не задумываюсь. Не хочу признавать их погибшими. Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой

Друг Усольцевых назвал новую версию о местонахождении пропавшей семьи.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева