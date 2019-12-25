СК: телефон Ирины Усольцевой не ловил сигнал в месте исчезновения

Яна Сырымбетова уточнила, когда в последний раз российская семья могла воспользоваться мобильной сетью.

Мобильное устройство Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и дочерью в сентябре 2025 года в горной местности, не ловил сигнал в месте их исчезновения. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Напомним, что Усольцевы вместе с пятилетней дочерью 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка, расположенное в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Спустя некоторое время семья перестала выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков россиян завершилась. Пропавших людей искали более полутора тысяч человек из разных регионов страны. Одной из основных зацепок в поисках был тот факт, что сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

28 сентября 2025 года, в день пропажи семьи, у Ирины Усольцевой был телефон. Однако ее оператор связи не ловит в той местности. В самом поселке Кутурчин связь не ловит, поэтому сигнал не фиксировался. Яна Сырымбетова, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону

Усольцевы в день исчезновения рассматривали два разных маршрута похода.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева