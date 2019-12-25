Мероприятие объединило более 200 специалистов из разных уголков региона.

Центр "Россонь" вновь стал площадкой объединения "Навигаторов детства" со всего региона. Слёт объединил более 200 советников директоров по воспитанию из разных уголков Ленинградской области, готовых формировать "Новую философию воспитания" и искать лучшие решения для работы с подрастающим поколением.

На торжественной церемонии открытия участников поприветствовали директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов, региональный координатор проекта "Навигаторы детства" в Ленинградской области Анна Румянцева, первый заместитель председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков и директор лагеря "Россонь" Владимир Викторов.

В течение трех дней в центре „Россонь" им. Ю. А. Шадрина проходил образовательный интенсив для "навигаторов детства" региона. Программа включала пленарное заседание по приоритетам воспитательной работы, обсуждение стратегии развития воспитания до 2030 года, а также мастер-классы, проектные сессии, школу советника и деловую игру по оценке неформальных показателей воспитательной среды".

Спикерами слёта стали профессор Московского городского педагогического университета Борис Куприянов, ведущий специалист отдела методического сопровождения Учебного центра Росдетцентра Екатерина Могилевец, руководитель Центра развития сферы отдыха и оздоровления детей "Центр всестороннего развития детей "Прогресс"" Елена Писарева и специалист по методическому сопровождению регионального ресурсного центра проекта "Навигаторы детства" Вологодской области Антон Шубин. Своим опытом также поделились "Навигаторы детства" Ленинградской области и сотрудники регионального отделения Движения Первых.

В рамках мероприятия прошла практическая сессия, посвященная неформальным показателям воспитательной среды. Участники разобрали ключевые аспекты — от детской инициативы до эмоциональности и рефлексивности — и проработали уровни профессионального влияния. Итогом работы стал единый банк готовых инструментов, которые помогут советникам по воспитанию сделать школьную среду по-настоящему живой и развивающей.

Слёт советников директоров по воспитанию в центре "Россонь" — это площадка для профессионального диалога и взаимной поддержки. Здесь каждый может не только освоить новые инструменты работы, но и почувствовать себя частью большого сообщества, где опыт одного становится ресурсом для всех. Такие встречи помогают по-новому взглянуть на привычные задачи, найти свежие решения и ещё раз убедиться: вместе мы способны создать для школьников и студентов пространство возможностей, в котором раскроются их таланты и сформируются важные жизненные ориентиры. Анна Румянцева, региональный координатор проекта "Навигаторы детства" в Ленинградской области

Помимо деловой программы, на слёте прошли и яркие неформальные активности. Особый интерес участников привлек модный показ: он наглядно продемонстрировал, как творчество и стиль помогают раскрывать индивидуальность и укреплять командный дух. Еще одним запоминающимся форматом стал книговорот — уютная площадка для обмена книгами. Участники делились друг с другом профессиональной и художественной литературой, и такой обмен стал новой традицией сообщества.

Фото: "Навигаторы детства"