В багажнике его иномарки нашли 36 вакуумных пакетов с марихуаной.

Полицейские изъяли у иностранца около 10 киллограммов наркотического вещества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рано утром 24 ноября на 681‑м километре автодороги в районе поселка Шушары Пушкинского района экипаж Госавтоинспекции остановил автомобиль для проверки документов. За рулем седана Kia Quoris находился 27‑летний гражданин одного из африканских государств. Выяснилось, что молодой человек учится в одном из столичных вузов.

В беседе с правоохранителями водитель заметно нервничал, и эта реакция вызвала подозрения. В результате было принято решение провести более тщательный осмотр машины. В багажнике иномарки правоохранители обнаружили 36 вакуумных полимерных пакетов с растительным веществом зеленого цвета.

Общий вес изъятого вместе с упаковкой составил около 10 килограммов. Образцы содержимого направили на экспертизу. Исследование одного из пакетов подтвердило, что в нем находился каннабис (марихуана). По данному факту возбуждено уголовное дело, студента задержали.

Ранее мы сообщали, что уроженку Удмуртии поймали в Ленобласти с крупной партией наркотиков.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области