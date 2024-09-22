Ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков в Петербурге и Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Полиция ликвидировала интернет-магазин по продаже запрещенных веществ на территории Петербурга и Ленобласти. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Торговая площадка предлагала широкий ассортимент наркотиков – от синтетических до растительных, еще там можно было приобрести психоактивные вещества. Реализацию осуществляли бесконтактным способом. По подозрению в организации деятельности задержаны двое уроженцев области: 35-летний организатор бизнеса из Мурино и 33-летний закладчик из Новосаратовки.

При обысках в нежилом помещении изъяли более 1 килограмма мефедрона. А из квартиры организатора забрали электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны, ноутбук, 12 свертков с метамфетамином общей массой 50 граммов. В машине закладчика находились четыре свертка с мефедроном весом 20 граммов, в его доме – весы, упаковка, сотовые, ноутбук и еще один пакет с "запрещенкой". Всего найдено 1,5 килограмма наркотиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти