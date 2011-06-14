Во Всеволожске у мужчины обнаружили теплицу с коноплей

Из его частного дома, в том числе, изъяли девять кустов конопли.

Петербургские транспортные полицейские пресекли факт сбыта наркотика в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также составлен административный протокол по ст. 10.5.1 КоАП РФ. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Предварительно, 26-летний житель Всеволожска планировал с целью продажи изготовить из наркотика растительного происхождения марихуану. Из его частного дома, в том числе, изъяли девять кустов конопли.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 20 лет, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

