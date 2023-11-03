  1. Главная
Росгвардейцы задержали распространителя рекламы наркотиков на улице Ульянова
Сегодня, 15:31
Злоумышленник наносил на стену арки между жилыми домами трафаретный рисунок.

Росгвардейцы задержали молодого человека, который распространял незаконную рекламу. Он доставлен в 52-й отдел полиции, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Правонарушителя заметили сотрудники вневедомственной охраны по Красногвардейскому району ночью 26 сентября на улице Ульянова. Злоумышленник наносил на стену арки между жилыми домами трафаретный рисунок с рекламой наркотических веществ. 

На месте поймали 22-летнего местного жителя, ранее его привлекали к административной ответственности за пропаганду наркотиков, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, мелкое хулиганство и потребление алкоголя в запрещенных местах. 

Ранее мы рассказывали о том, что двое петербуржцев проникли ночью в сетевой магазин на улице Брянцева. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

