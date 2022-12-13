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За 2022 год в Ленобласти ликвидировали почти 9 тыс. щитов с незаконной рекламой
Сегодня, 15:19
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За 2022 год в Ленобласти ликвидировали почти 9 тыс. щитов с незаконной рекламой

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Некоторые предложения распределены по сезонам.

За прошлый год в Ленинградской области ликвидировали 8,7 тыс. деревянных и фанерных щитов с незаконной рекламой. О содержании объявлений рассказали в Telegram-канале регионального дорожного комитета.

Как отметили специалисты, объявления можно разделить по сезонам. В зимнее время многие коммерсанты предлагали свои услуги по доставке дров, покупке лома, выкупу битых машин и поддонов. Начиная с весны начали активно проявлять себя строители бань и гаражей, водопроводчики и нелегальные перевозчики мусора, которые предлагали отвезти отходы в ближайший лес.

Летом реклама касалась щебня, бетона, стройматериалов и навоза, а также выкапывания колодцев и скважин. Часто попадались торговцы молоком, яйцами, творогом. Внесезонными оказалась реклама еды и "любовных" услуг.

Ранее мы сообщили о том, что в  пяти районах Ленинградской области в 2023 году начнутся ремонты мостов.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, незаконная реклама
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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