В пяти районах Ленинградской области в 2023 году начнутся ремонты мостов

Также дорожники продолжат обновлять мосты через Систу под Кингисеппом, Орьевку на дороге Лужицы – Первое Мая, через Лемовжу в Волосовском районе и Суйду в Тосненском районе.

В пяти районах Ленинградской области в 2023 году начнутся ремонты мостовых переходов, расположенных на региональной сети дорог. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила региональная администрация.

В Волосовском районе отремонтируют мост через реку Сумка на дороге Толмачево – Нарва; в Гатчинском – через Оредеж на дороге Сиверская – Дружная Горка – Куровицы; в Тосненском – через Ушачку на трассе Ушаки – Гуммолово; в Киришском – через Черную на дороге Кириши – Волхов; в Выборгском – через Вуоксу на дороге Каменногорск – Дубинино и безымянный ручей на трассе Лесогорск – Топольки. Контракты на выполнение работ заключены "Ленавтодором".

Также дорожники продолжат обновлять мосты через Систу под Кингисеппом, Орьевку на дороге Лужицы – Первое Мая, через Лемовжу в Волосовском районе и Суйду в Тосненском, где работы начались в 2022 году.

Ранее во Всеволожске и Кузьмолово обустроили "лазерные" зебры.

Фото: администрация Ленобласти