Дорожные работы перекроют съезды ЗСД в ближайшие несколько дней

Дорожные работы перекроют несколько съездов ЗСД и Витебской развязки. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу скоростного диаметра.

С 22:00 14 октября по 6:00 15 октября будет закрыт для движения съезд с ЗСД на Автомобильную улицу,15 октября с 00:00 до 06:00 закроют съезд с ШМСД на Витебский проспект в направлении юга. А 16 октября с 00:00 до 06:00 будет перекрыт съезд с Витебской развязки (ШМСД) на Витебский проспект в направлении Севера.

Помимо этого, 17 октября с полуночи до 6:00 будет закрыт съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг (направление на Витебский проспект).

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)