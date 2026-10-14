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Дорожные работы перекроют съезды ЗСД в ближайшие несколько дней
Сегодня, 16:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дорожные работы перекроют съезды ЗСД в ближайшие несколько дней

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Дорожные работы перекроют несколько съездов ЗСД и Витебской развязки. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу скоростного диаметра.

С 22:00 14 октября по 6:00 15 октября будет закрыт для движения съезд с ЗСД на Автомобильную улицу,15 октября с 00:00 до 06:00 закроют съезд с ШМСД на Витебский проспект в направлении юга. А 16 октября с 00:00 до 06:00 будет перекрыт съезд с Витебской развязки (ШМСД) на Витебский проспект в направлении Севера.

Помимо этого, 17 октября с полуночи до 6:00 будет закрыт съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг (направление на Витебский проспект).

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: дороги, зсд, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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