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Движение по центральному участку ЗСД в Петербурге закрыли в обе стороны
Сегодня, 9:40
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Движение по центральному участку ЗСД в Петербурге закрыли в обе стороны

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В Петербурге временно остановили движение между набережными Екатерингофки и Макарова.

В Санкт-Петербурге временно прекратили движение автомобилей по участку Западного скоростного диаметра между набережной Макарова и набережной реки Екатерингофки. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе трассы 18 октября.

Ограничение действует в обоих направлениях. По словам представителя диспетчерской службы, проехать нельзя ни от набережной Екатерингофки до набережной Макарова, ни в обратную сторону.

Перекрытие произошло на фоне атаки беспилотников на Петербург. В городе специалисты устраняют возгорания в четырех районах, а также на территории Петербургского нефтяного терминала.

Ранее мы рассказывали о том, что под Дунайским путепроводом открыли вторую очередь спорткластера. 

Фото: пресс-служба Смольного 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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