Пожары после атаки БПЛА зафиксировали в четырех районах Петербурга

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.
По словам главы города, в Петербурге сработали средства противовоздушной обороны. После падения беспилотников на объектах гражданской инфраструктуры возникли возгорания. Пожары зафиксировали в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.
В ликвидации пожаров участвовали подразделения МЧС. На местах происшествий также работали экстренные службы. По предварительной информации, которую губернатор сообщил в тот момент, погибших не было.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в тот же день сообщил об уничтожении 95 беспилотников над регионом. Обломки дронов упали на два жилых дома и повредили линии электропередачи.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.
Фото: Piter.TV
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