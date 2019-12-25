Пожары после атаки БПЛА зафиксировали в четырех районах Петербурга

МЧС ликвидирует пожары в Петербурге после атаки беспилотников.

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

По словам главы города, в Петербурге сработали средства противовоздушной обороны. После падения беспилотников на объектах гражданской инфраструктуры возникли возгорания. Пожары зафиксировали в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах.

В ликвидации пожаров участвовали подразделения МЧС. На местах происшествий также работали экстренные службы. По предварительной информации, которую губернатор сообщил в тот момент, погибших не было.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в тот же день сообщил об уничтожении 95 беспилотников над регионом. Обломки дронов упали на два жилых дома и повредили линии электропередачи.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV