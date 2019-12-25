Пять специальностей автомехаников могут исчезнуть из российских автосервисов

Владельцам старых автомобилей становится сложнее найти узкопрофильных мастеров.

В российских автосервисах становится меньше востребованных специалистов по ремонту отдельных узлов старых автомобилей. Некоторые виды работ выполняют все реже, а поиск мастеров с необходимой квалификацией осложняется. Об этом "Газете.Ru" рассказала HR-директор сети автосервисов Fit Service Ирина Седова.

К числу редких направлений относятся ремонт и настройка карбюраторов, пайка медных радиаторов, восстановление редких редукторов и механических коробок передач. Для таких операций недостаточно общих знаний об устройстве автомобиля: специалистам нужны практический опыт работы с конкретными агрегатами, подходящее оборудование и техническая документация.

Ситуацию осложняет нехватка комплектующих. Для некоторых старых моделей трудно найти оригинальные ремонтные комплекты, мембраны, жиклеры, шестерни, подшипники и детали топливных систем. Дефицит затрагивает и элементы трансмиссии, включая главные пары.

Из-за этого восстановление отдельных узлов может обходиться слишком дорого, а результат ремонта не всегда удается гарантировать. При этом специалисты с необходимыми навыками пока остаются на рынке, хотя количество подобных заказов сокращается.

Седова отметила, что возраст автомобиля сам по себе не означает необходимость обращаться к узкопрофильному мастеру. Машины 1990-х и начала 2000-х годов часто имеют распространенную конструкцию и могут обслуживаться в обычных автосервисах. Специализированный ремонт чаще требуется владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями и редкой ретротехники.

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