Съезд на М-11 с внешнего кольца КАД закроют на сутки с 24 ноября.

В Петербурге на 69-м километре КАД временно закроют съезд на платную трассу М-11 "Нева", соединяющую город с Москвой. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с 05:00 24 ноября до 8:00 25 ноября полностью перекроют съезд с внешнего кольца Кольцевой автодороги на М-11 "Нева" в направлении Москвы.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский пояснил, что ограничение необходимо для ликвидации просадок в пришовных зонах деформационных швов.

При этом, по его словам, движение по съезду с внутреннего кольца КАД на М-11 "Нева" в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений.

В учреждении принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)