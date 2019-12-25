Новая Голландия и "Севкабель Порт" открывают катки 21 ноября.

Петербург готовит насыщенную программу на 21 и 22 ноября: в городе откроются первые уличные катки, пройдёт Бал кукол, а также стартуют два необычных фестиваля. Петербург2 выбрал пять событий, которые стоит посетить.

Открытие зимнего сезона катания начнётся в субботу сразу на двух площадках — в Новой Голландии и "Севкабель Порту". В Новой Голландии ледовое поле площадью 2000 кв. м разместили на месте большого газона, рядом работают тёплая раздевалка, касса и прокат коньков; в день открытия отдельные сеансы будут сопровождаться выступлениями музыкальных коллективов. "Каток у моря" в "Севкабель Порту" подойдёт тем, кто хочет совместить активный отдых с прогулкой по набережной и видом на Финский залив.

Специальную программу к 180-летию Карла Фаберже подготовил Главный штаб Эрмитажа на 21 ноября. В 15:00 в Большом атриуме начнётся концерт учащихся Музыкального училища имени Римского-Корсакова с произведениями Рахманинова, Глазунова, Листа, Брамса и других композиторов. В 16:00 для детей 9–12 лет проведут интерактивную экскурсию с мастер-классом, а в 19:00 — лекцию о сотрудничестве Фаберже с императорской семьёй, секретах мастерства и знаменитых пасхальных яйцах. Для отдельных мероприятий может потребоваться предварительная регистрация и входной билет.

В "Севкабель Порту" завершается международная выставка авторских кукол и дизайнерских игрушек, где можно увидеть созданных вручную персонажей, коллекционных медведей, миниатюры и декоративные композиции. В субботу экспозиция открыта с 11:00 до 20:00, в воскресенье — с 11:00 до 19:00; полный билет стоит 800 рублей, льготный — 600, для детей младше семи лет и ряда льготных категорий вход бесплатный.

Фестиваль SPBeat объединит молодых исполнителей и представителей музыкальной индустрии. На одной площадке пройдут живые выступления, лекции, дискуссии и мастер-классы о выпуске и продвижении музыки, работе с лейблами, стриминге, заработке артистов и новых технологиях. Формат особенно подойдёт начинающим музыкантам — вход свободный после предварительной регистрации, мероприятие пройдёт 21 и 22 ноября в Центре современного искусства имени Сергея Курехина.

Стартует и семейный фестиваль "Код Даля", посвящённый 225-летию писателя, этнографа и составителя толкового словаря Владимира Даля. Основная программа выходных пройдёт 22 ноября в Шереметевском дворце — Музее музыки: гостей ждут лекция о жизни и наследии Даля, концерт "Солнце мира", детский спектакль и литературно-музыкальная композиция. Проект продолжится до конца декабря, но именно эти выходные станут началом большой программы.

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