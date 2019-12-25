Резиденты ОЭЗ Петербурга увеличили налоговые отчисления в бюджет в 3,7 раза.

Резиденты экономической зоны "Санкт-Петербург" за девять месяцев инвестировали в развитие производств более 21,3 млрд рублей. Объём их налоговых отчислений в городской бюджет за этот период вырос почти в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 9,7 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своём официальном канале в MAX.

Основную долю капиталовложений обеспечил фармацевтический блок, в частности компании "Биокад" и "Фармасинтез-Норд". Кроме того, запуск и расширение предприятий на территории ОЭЗ позволили создать более 700 новых рабочих мест. Наибольшее число сотрудников привлекли "Завод Электроаппарат", "Фармасинтез-Норд" и "Точка плавления".

Сегодня ОЭЗ Петербурга занимает более 337 га и размещается на четырёх площадках. Её резидентами являются 67 компаний, которые уже создали в городе порядка 8,5 тыс. рабочих мест. За всё время работы общий объём привлечённых инвестиций превысил 185,4 млрд рублей, а поступления в региональный бюджет составили 41 млрд рублей.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)