Футболист погасил долг в 6,28 млн рублей после запрета на выезд.

Петербургский футболист погасил многомиллионный долг по алиментам лишь после того, как не смог покинуть Россию. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу, спортсмен выплатил пятилетней дочери более 6 млн рублей, чтобы продолжить карьеру за рубежом.

Исполнительное производство в отношении мужчины, обязанного платить алименты, возбудили в Восточном отделе Приморского района. По решению суда он должен был перечислять средства в размере 10 прожиточных минимумов по одной из республик РФ. Мужчина профессионально занимался футболом и выступал за один из клубов, а с 2023 года стал играть за зарубежную команду и уехал из страны.

Задолженность перед несовершеннолетней дочерью достигла 6 млн 280 тыс. рублей. В отношении неплательщика действовало ограничение на выезд за пределы РФ — в итоге именно этот запрет помог взыскательнице получить деньги на воспитание ребёнка.

Выяснилось, что игрок прилетел в Россию на футбольный турнир, однако после матча не смог покинуть страну из-за действующего ограничения. Мужчина нашёл более 6 млн рублей за один день и полностью закрыл задолженность, а также выплатил свыше 200 тыс. рублей исполнительского сбора. Судебный пристав вынесла постановление о снятии ограничения права выезда, и футболист смог улететь на заработки в другую страну.

Бывшая жена, в свою очередь, отозвала исполнительный лист о взыскании алиментов: экс-супруги договорились решать финансовые вопросы по содержанию ребёнка без участия судебных приставов.