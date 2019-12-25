Автор перформансов и уличных акций полгода служил штурмовиком, снимал происходящее на пленку и создавал граффити рядом с боевыми позициями. Теперь фронтовой опыт становится частью его художественных проектов.

Петербургский художник Виктор Забуга объяснил, почему решил добровольно отправиться в зону специальной военной операции и как фронтовой опыт повлиял на его творчество. Несколько лет назад он провел на передовой около полугода, служа штурмовиком. В октябре 2026 года художник вновь отправился на фронт. Об этом он рассказал в интервью изданию spb.aif.ru.

Забуга родился в 1990 году, вырос на Урале и учился в художественной школе в Нефтекамске. В Петербурге он стал известен благодаря необычным перформансам и уличным акциям. В конце 2010-х годов художник расклеивал по городу собственные портреты, намеренно отказываясь от традиционной для граффити анонимности. Его работы также выставлялись в Музее стрит-арта, "Севкабель Порту", галереях Петербурга, Москвы и Берлина. В 2022 году он получил премию "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга".

По словам Забуги, его патриотические взгляды сформировались постепенно. Некоторое время он жил в Берлине, куда переехал примерно в 2017 году и где даже рассматривал возможность остаться. Однако со временем художник решил, что в России для развития искусства и культуры остается много возможностей.

Он также отметил, что стал иначе воспринимать ответственность за происходящее в стране. Патриотизм Забуга связывает не только с государственной символикой, но и с размышлениями об истории, культуре и народе. При этом художник подчеркнул, что не считает правильным оценивать произведения исключительно через политические взгляды их авторов. По его мнению, гораздо хуже безразличие к событиям вокруг.

Решение отправиться в зону СВО Забуга принял после примерно года наблюдения за происходящим. Он нашел добровольческий отряд, связался с его представителями и приехал в Донецк. Там требовались штурмовики, поэтому художник выбрал это направление. До этого он проходил срочную службу в Капустином Яру, где служил связистом ПВО.

Забуга объяснил, что хотел увидеть происходящее собственными глазами, познакомиться с людьми и получить личный опыт, а не формировать представление о событиях только по видеозаписям в интернете. В качестве примера он вспомнил художника Василия Верещагина, который также бывал в районах боевых конфликтов.

Первый штурм Забуга назвал самым сильным переживанием в своей жизни. По его словам, события продолжительностью около 20 минут сохранились в памяти с подробностями, словно это был двухчасовой фильм. Он вспоминал первые шаги, выстрелы и взрывы гранат, а также ощущение близости смерти.

За время службы художник по-новому оценил собственные возможности и отношение к людям. Он рассказал, что в критической ситуации смог вынести раненого товарища, хотя прежде не знал, способен ли на такой поступок. На передовой, по его наблюдениям, социальное положение и известность человека теряют значение: гораздо важнее доверие, готовность помочь сослуживцу и способность принимать решения.

Даже во время службы Забуга продолжал заниматься творчеством. Он фотографировал на пленку, когда позволяла обстановка, а однажды во время длительного пребывания на позиции в подвалах нашел баллончики с краской и создал рисунок на обгоревшей стене. Художник изобразил спичку, поскольку следы гари напомнили ему след от сгоревшей спички. При этом он подчеркнул, что не занимался искусством в ущерб выполнению военных задач.

После возвращения с передовой прежние работы стали казаться ему более поверхностными. Забуга признался, что больше не заинтересован в провокациях ради самих провокаций. Теперь его внимание сосредоточено на состоянии человека после войны, памяти и последствиях пережитого опыта.

При этом художник критически относится и к части патриотического искусства. Он считает, что одной символики недостаточно, чтобы сделать произведение отражением современной действительности. По его мнению, художникам необходимо искать новый художественный язык, который учитывает особенности нынешнего конфликта, в том числе использование беспилотников, цифровых технологий и других современных средств.

Фото: Виктор Забуга / из личного архива