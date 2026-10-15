В Петербурге в эту пятницу покажут последнее шоу проекта "Поющие мосты"

Последнее в этом году шоу будет посвящено творчеству Николая Римского-Корсакова.

В ближайшие выходные в Петербурге завершится 11-й сезон проекта "Поющие мосты". Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

Последнее в этом году шоу будет посвящено творчеству Николая Римского-Корсакова. В ночь с пятницы на субботу над Невой прозвучат первая часть "Шехеразады", романс "О чём в тиши ночей" в исполнении Ольги Бородиной и архивная запись "Полёта шмеля".

В этом сезоне в рамках проекта впервые была представлена серия совместных плейлистов с петербургским отделением Союза композиторов России. Кроме того, звучали подборки, подготовленные к памятным и значимым датам.

На пролёте Дворцового моста показывали лазерные проекции, посвящённые Дню памяти и скорби и истории "Ленфильма".

Ранее мы рассказывали, что Петербург потратит почти полмиллиарда на новогоднюю иллюминацию.

Фото: Piter.tv (архив)