На иконе пророка Моисея нашли до четырёх слоёв поздней живописи.

В Международном центре реставрации в Рождествено Ленинградской области начался второй этап восстановления чиновых икон из иконостаса Троицкого собора Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря. Специалисты раскрывают иконы конца XVII — начала XVIII веков от записей и поздних поновлений, сообщили в правительстве Ленобласти.

Сейчас реставраторы укрепляют осыпающиеся слои живописи и снимают поздние записи, под которыми сохранилась авторская живопись. На иконе пророка Моисея уже начали пробное раскрытие — на некоторых участках обнаружили до четырёх слоёв поздней живописи, их удаляют под микроскопом, чтобы не повредить оригинал.

Подготовка началась летом 2024 года. Осенью в Рождествено доставили 53 иконы и две детали резного золочёного иконостаса, провели противогрибковую обработку и наблюдали за состоянием памятников. В ноябре в Центр передали ещё 69 предметов резного убранства XVII–XIX веков.

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Фото: Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь