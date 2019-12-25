СПбГУТ подарил храму в Пекине образ преподобного Исаакия Далматского

Икона небесного покровителя Петербурга появилась в храме при посольстве России в Китае.

Делегация Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича передала икону преподобного Исаакия Далматского храму Успения Божией Матери в Пекине. Церковь расположена на территории российского посольства в Китае. О визите 1 ноября сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на митрополию Санкт-Петербурга.

Во время академической миссии представители университета встретились с настоятелем храма иеромонахом Иннокентием (Колесниковым) и посетили приходской музей. Там делегация познакомилась с историей общины и ее современной жизнью.

Ректор СПбГУТ Руслан Киричек по благословению ключаря Исаакиевского собора протоиерея Романа Ковальского вручил храму образ преподобного Исаакия Далматского. Святой жил в IV веке и считается одним из небесных покровителей Петербурга. В его честь освящен Исаакиевский собор.

В петербургской митрополии отметили, что передача иконы призвана укрепить духовные и культурные связи России и Китая. Там также подчеркнули значение Русской православной церкви в развитии гуманитарного диалога между двумя странами.

Фото: пресс-служба прихода Исаакиевского собора