На бульваре Александра Грина появится храм и музей полярных конвоев

Архитектурный облик здания будет выдержан в духе неоклассицизма.

На Васильевском острове согласовали проект культурно‑просветительского духовного центра. Он объединит музей, посвящённый северным конвоям, и храм Святого апостола Андрея Первозванного, сообщил портал "Строительный Петербург".

Инициатором строительства на бульваре Александра Грина выступил приход храма апостола Андрея Первозванного на территории Невской губы (Санкт‑Петербургская Епархия Русской Православной Церкви, Московский Патриархат). Разработкой проекта занималось ООО "АМЦ‑ПРОЕКТ".

Архитектурный облик комплекса будет выдержан в стиле неоклассицизма. Здесь разместятся музейные залы для экспозиций, научные и служебные помещения, а также молельный зал с алтарной частью. Композиционно здание дополнят выразительные элементы: четыре портика с дорическим ордером, восьмерик, барабан и купол — всё это придаст сооружению торжественный и монументальный вид.

Особое внимание архитекторы уделили отделке. Стены покроют силикатно‑силиконовой штукатуркой и окрасят фасадной краской. Декоративные детали изготовят из стеклофибробетона, а в нишах разместят рельефные вставки с православной символикой. Цоколь выполнят из гранита. Эффект золочения купола и подкрестного шара ("яблока") обеспечат за счёт стальных листов с нитридо‑титановым напылением.

На территории обустроят пешеходную сеть, парковочные места и велостоянку. Также в комплекс войдут поклонный крест, трансформаторная подстанция и хозяйственная постройка.

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре